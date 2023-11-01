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Расписание матчей
Испания. Кубок
Баракалдо - Малага
Баракалдо - Малага: обзор матча 01 ноября 2023
Баракалдо
01.11.2023, среда, 20:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Малага
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Личные встречи
Таблица
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Статистика матча Баракалдо - Малага
2
3
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0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Баракалдо
Испания. Кубок, 2 раунд
Баракалдо
1 : 2
05.12.2024
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1 раунд
Лейда
1 : 3
30.10.2024
Баракалдо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Баракалдо
0 : 0
01.11.2023
Малага
Испания. Кубок, 1/16 финала
Валенсия
2 : 0
16.12.2015
Баракалдо
Испания. Кубок, 1/16 финала
Баракалдо
1 : 3
02.12.2015
Валенсия
Малага
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
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