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Расписание матчей
Испания. Кубок
Лейда - Алавес
Лейда - Алавес: обзор матча 13 ноября 2022
Лейда
13.11.2022, воскресенье, 20:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 1
Завершен
Алавес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Лейда - Алавес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лейда
Испания. Кубок, 1 раунд
Лейда
1 : 3
30.10.2024
Баракалдо
Испания. Кубок, 1 раунд
Лейда
0 : 1
13.11.2022
Алавес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Марбелья
1 : 0
16.12.2020
Лейда
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико
3 : 0
09.01.2018
Лейда
Испания. Кубок, 1/8 финала
Лейда
0 : 4
03.01.2018
Атлетико
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
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«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
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20 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Примера. «Барселона» поглумилась над «Алавесом» (6:1), Ямаль и Рафинья оформили по дублю
1 ноября
Кубок Испании. «Атлетико» разгромил «Лейду» и вышел в четвертьфинал
2018.01.09 23:20
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В матче «Лейды» и «Атлетико» фанаты устроили потасовку на трибунах
2018.01.04 08:45
Кубок Испании. Гол Косты помог «Атлетико» разгромить «Лейду», «Алавес» обыграл «Форментеру»
2018.01.03 22:49
Коста вошел в заявку «Атлетико» на матч Кубка Испании с «Лейдой» и может впервые выйти на поле в этом сезоне
2018.01.02 20:16
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2017.10.26 22:20
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Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Примера. «Барселона» поглумилась над «Алавесом» (6:1), Ямаль и Рафинья оформили по дублю
1 ноября
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