Кубок Испании. Гол Косты помог «Атлетико» разгромить «Лейду», «Алавес» обыграл «Форментеру»

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» в гостях разгромил «Лейду» – 4:0. Автором одного из голов стал Диего Коста, вернувшийся в мадридский клуб этой зимой.

В другой встрече «Алавес» обыграл «Форментеру».

Кубок Испании. 1/8 финала, первые матчи

Лейда – Атлетико – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Годин, 33; 0:2 – Торрес, 37; 0:3 – Коста, 69; 0:4 – Гризманн, 90+2.

Удаление: Триллес, 90+1 – нет.

Формантера – Алавес – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Демирович, 36; 1:1 – Роса, 57; 1:2 – Демирович, 65; 1:3 – Эль-Хаддади, 80.

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