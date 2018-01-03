Кубок Испании. Гол Косты помог «Атлетико» разгромить «Лейду», «Алавес» обыграл «Форментеру»

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» в гостях разгромил «Лейду» – 4:0. Автором одного из голов стал Диего Коста, вернувшийся в мадридский клуб этой зимой.
В другой встрече «Алавес» обыграл «Форментеру».
Кубок Испании. 1/8 финала, первые матчи
Голы: 0:1 – Годин, 33; 0:2 – Торрес, 37; 0:3 – Коста, 69; 0:4 – Гризманн, 90+2.
Удаление: Триллес, 90+1 – нет.
Формантера – Алавес – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Демирович, 36; 1:1 – Роса, 57; 1:2 – Демирович, 65; 1:3 – Эль-Хаддади, 80.
Источник: Бомбардир.ру