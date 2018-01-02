Коста вошел в заявку «Атлетико» на матч Кубка Испании с «Лейдой» и может впервые выйти на поле в этом сезоне

Нападающий «Атлетико» Диего Коста вошел в заявку мадридцев на первый матч 1/8 финала Кубка Испании с «Лейдой».

Таким образом 29-летний футболист, перешедший в стан «матрасников» из «Челси» в сентябре 2017 года, может впервые выйти на поле в нынешнем сезоне.

Напомним, Коста не мог играть за «Атлетико» до 1 января из-за запрета на регистрацию новых игроков, наложенного на мадридский клуб ФИФА.

Полностью заявка «Атлетико» выглядит следующим образом:

Мойя, Морейра, Годин, Лукас Эрнандес, Хуанфран, Хименес, Тейе, Сауль, Феррейра-Карраско, Фернандес, Витоло, Гризманн, Торрес, Корреа, Диего Коста, Гамейро.