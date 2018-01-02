Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Коста вошел в заявку «Атлетико» на матч Кубка Испании с «Лейдой» и может впервые выйти на поле в этом сезоне

    Нападающий «Атлетико» Диего Коста вошел в заявку мадридцев на первый матч 1/8 финала Кубка Испании с «Лейдой».

    Таким образом 29-летний футболист, перешедший в стан «матрасников» из «Челси» в сентябре 2017 года, может впервые выйти на поле в нынешнем сезоне.

    Напомним, Коста не мог играть за «Атлетико» до 1 января из-за запрета на регистрацию новых игроков, наложенного на мадридский клуб ФИФА.

    Полностью заявка «Атлетико» выглядит следующим образом:

    Мойя, Морейра, Годин, Лукас Эрнандес, Хуанфран, Хименес, Тейе, Сауль, Феррейра-Карраско, Фернандес, Витоло, Гризманн, Торрес, Корреа, Диего Коста, Гамейро.

    Источник: ФК «Атлетико Мадрид»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.01.2018 20:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 января 2018, 21:18

      Если выйдет - забьёт!!.. Торрес всё больше не в теме...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 20:55

      Сильный нападающий Диего, хотя и матом посылает, плюётся, соплями обмазывает, на ноги наступает. Интересно будет увидеть его противостояние с Луисом Суаресом в игре с Барсой, Луис тоже кое-что умеет.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11