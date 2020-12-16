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Расписание матчей
Испания. Кубок
Марбелья - Лейда
Марбелья - Лейда: обзор матча 16 декабря 2020
Марбелья
16.12.2020, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
1 : 0
Завершен
Лейда
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Марбелья - Лейда
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Марбелья
Испания. Кубок, 1/16 финала
Марбелья
0 : 1
04.01.2025
Атлетико
Испания. Кубок, 2 раунд
Марбелья
1 : 0
05.12.2024
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Бергантиньос
1 : 2
30.10.2024
Марбелья
Испания. Кубок, 1/64 финала
Марбелья
1 : 3
01.11.2023
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Марбелья
2 : 3
05.01.2021
Вальядолид
Лейда
Испания. Кубок, 1 раунд
Лейда
1 : 3
30.10.2024
Баракалдо
Испания. Кубок, 1 раунд
Лейда
0 : 1
13.11.2022
Алавес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Марбелья
1 : 0
16.12.2020
Лейда
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико
3 : 0
09.01.2018
Лейда
Испания. Кубок, 1/8 финала
Лейда
0 : 4
03.01.2018
Атлетико
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Марбелья
Лейда
15-летний сын Березуцкого сменил команду внутри Испании
4 февраля
8
Экс-игрок «Реала» подписал контракт с клубом из 4-го дивизиона Испании
2024.07.24 18:00
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Марбелью», Бабурина удалили уже на второй минуте
2021.01.28 15:57
1
«Ростов» назвал трех соперников по товарищеским матчам на сборе в Испании
2021.01.16 18:30
Кубок Испании. Два отбитых Луниным пенальти помогли «Вальядолиду» пройти «Марбелью»
2020.01.12 01:52
15-летний сын Березуцкого сменил команду внутри Испании
4 февраля
8
Экс-игрок «Реала» подписал контракт с клубом из 4-го дивизиона Испании
2024.07.24 18:00
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Марбелью», Бабурина удалили уже на второй минуте
2021.01.28 15:57
1
«Ростов» назвал трех соперников по товарищеским матчам на сборе в Испании
2021.01.16 18:30
Кубок Испании. Два отбитых Луниным пенальти помогли «Вальядолиду» пройти «Марбелью»
2020.01.12 01:52
Кубок Испании. «Атлетико» разгромил «Лейду» и вышел в четвертьфинал
2018.01.09 23:20
1
В матче «Лейды» и «Атлетико» фанаты устроили потасовку на трибунах
2018.01.04 08:45
Кубок Испании. Гол Косты помог «Атлетико» разгромить «Лейду», «Алавес» обыграл «Форментеру»
2018.01.03 22:49
Коста вошел в заявку «Атлетико» на матч Кубка Испании с «Лейдой» и может впервые выйти на поле в этом сезоне
2018.01.02 20:16
2
Кубок Испании. «Реал Сосьедад» на выезде с минимальным счетом обыграл «Лейду»
2017.10.26 22:20
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