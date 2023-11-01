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Расписание матчей
Испания. Кубок
Марбелья - Расинг де Феррол
Марбелья - Расинг де Феррол: обзор матча 01 ноября 2023
Марбелья
01.11.2023, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
1 : 3
Завершен
Расинг де Феррол
71'
M. Túlio
43'
S. Merino
103'
А. Хименес
116'
А. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марбелья - Расинг де Феррол
116'
ГОЛ! 1:3!
А. Хименес
Пас отдал
Э. Пена
Замена
R. de Vicente
️️️️
J. Delgado
105'
103'
ГОЛ! 1:2!
А. Хименес
Пас отдал
Э. Пена
95'
Замена
А. Хименес
️️️️
S. Merino
82'
Замена
Э. Пена
️️️️
N. Sánchez
82'
Замена
К. Висенте
️️️️
M. Justo
79'
Желтая карточка
Д. Кастро
76'
Желтая карточка
Ф. Мансанара
ГОЛ! 1:1!
M. Túlio
Пас отдал
Гато
71'
66'
Замена
Х. Сене
️️️️
А. Вадильо
Замена
️️️️
E. Ohemeng
63'
43'
ГОЛ! 0:1!
S. Merino
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марбелья
14
Marcos Olguin
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
11
Alberto Soto
ЦП
7
J. Delgado
ЦФ
19
Ernest Ohemeng
ЦФ
5
Alejandro Carrascal
ЦФ
2
Alejandro Benítez
ЦФ
1
Alberto Lejarraga Rubio
ЦФ
Главный тренер
Фран Бельтран
Расинг де Феррол
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Alex López
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
9
Sabin Merino
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
15
Давид Кастро
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Марбелья
4
Carrasco
ЦЗ
10
Aitor Punal Rodriguez
ЦЗ
8
Rafa de Vicente
ЦП
Расинг де Феррол
1
Emilio Bernad
ВР
13
Ander Cantero
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
7
Карлос Висенте
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
8
Эбер Пена
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
2-1-5
14
12
11
19
1
2
5
7
2-1-5
1
8
8
Берналь
14
Вадильо
2
Куберо
9
16
Дельгадо
16
Мансанара
15
Кастро
7
8
8
7
9
7
Висенте
7
Висенте
9
9
20
Хименес
20
Хименес
9
23
8
Пена
8
Пена
23
14
Вадильо
10
Сене
10
Сене
14
Вадильо
Остались в запасе
Марбелья
Расинг де Феррол
4
Carrasco
ЦЗ
10
Aitor Punal Rodriguez
ЦЗ
Главный тренер
Фран Бельтран
1
Emilio Bernad
ВР
13
Ander Cantero
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Остались в запасе
4
Carrasco
ЦЗ
10
Aitor Punal Rodriguez
ЦЗ
Остались в запасе
1
Emilio Bernad
ВР
13
Ander Cantero
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Фран Бельтран
Главный тренер
Алехандро Менендес
Статистика матча Марбелья - Расинг де Феррол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Марбелья
Испания. Кубок, 1/16 финала
Марбелья
0 : 1
04.01.2025
Атлетико
Испания. Кубок, 2 раунд
Марбелья
1 : 0
05.12.2024
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Бергантиньос
1 : 2
30.10.2024
Марбелья
Испания. Кубок, 1/64 финала
Марбелья
1 : 3
01.11.2023
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Марбелья
2 : 3
05.01.2021
Вальядолид
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
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Марбелья
Расинг де Феррол
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4 февраля
8
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2024.07.24 18:00
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