Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Марбелью», Бабурина удалили уже на второй минуте

«Ростов» обыграл испанскую «Марбелью» (3:1) в товарищеском матче на первом зимнем сборе в одноименном городе.

На второй минуте за фол последней надежды красную карточку получил вратарь «Ростова» Егор Бабурин. Однако, российская команда не осталась в меньшинстве – главный арбитр матча разрешил заменить Бабурина на другого голкипера – Максима Рудакова.

По голу на свой счет записали Кенто Хашимото, Георгий Махатадзе и Александр Павловец.

Товарищеский матч

Ростов (Россия) – Марбелья (Испания) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Хашимото, 15; 1:1 – Эррера, 53; 2:1 – Махатадзе, 72; 3:1 – Павловец, 81.