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Расписание матчей
Испания. Кубок
Марбелья - Вальядолид
Марбелья - Вальядолид: обзор матча 05 января 2021
Марбелья
05.01.2021, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Вальядолид
60'
Э. Гранеро (П)
90+1'
I. Gudiño
74'
О. Плано
110'
О. Плано
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Марбелья - Вальядолид
110'
ГОЛ! 2:2!
О. Плано
Пас отдал
Мичел
106'
Замена
Л. Перес
️️️️
П. Эрвияс
Желтая карточка
F. Román
103'
ГОЛ! 2:1!
I. Gudiño
Пас отдал
F. Román
90'
+1
87'
Замена
Феде
️️️️
В. Рубио
Желтая карточка
C. Redruello
86'
84'
Замена
К. Перес
️️️️
Р. Алькарас
Замена
M. Martínez
️️️️
Э. Гранеро
84'
Замена
Х. Анон
️️️️
A. Bernal
84'
Замена
G. Quezada
️️️️
E. Ramos
75'
Замена
I. Gudiño
️️️️
J. Callejon
75'
74'
ГОЛ! 1:1!
О. Плано
Пас отдал
В. Рубио
Желтая карточка
M. Ruiz
68'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Гранеро
60'
58'
Желтая карточка
Р. Алькарас
46'
Замена
М. Рубио
️️️️
Х. Фернандес
Желтая карточка
Ó. García
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
Х. Санчес
41'
Желтая карточка
В. Рубио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марбелья
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Альфред Планас
ПВ
21
Alex Bernal
ЦФ
1
Alejandro Santome
ЦФ
3
Marcos Ruiz
ЦФ
4
Fernando Román
ЦФ
15
J. Callejon
ЦФ
22
Edu Ramos
ЦФ
20
Óscar García
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Главный тренер
Фран Бельтран
Вальядолид
13
Роберто
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
8
Хосе Саласар
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Марбелья
86
Хавьер Анон
ЦП
27
Leandro Herrera
ЦФ
1
Alfonso Herrero
ЦФ
28
Nacho Linares
ЦФ
16
Carlos Redruello
ЦФ
0
G. Quezada
ЦФ
9
Manel Martínez
ЦФ
8
Irving Gudiño
ЦФ
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
7
Жота
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
6
Феде
ЦП
7
Sergio Benito
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
1-1-5
23
Гранеро
14
Планас
15
23
20
22
4
2-2-3-3
13
Роберто
15
Санчес
12
Фернандес
4
Алькарас
21
Мичел
14
Эрвияс
20
Плано
20
Рубио
14
Гвардиола
3
8
Саласар
16
16
21
86
Анон
86
Анон
21
22
0
0
22
23
Гранеро
9
9
23
Гранеро
15
8
8
15
14
Эрвияс
2
Перес
2
Перес
14
Эрвияс
12
Фернандес
12
Рубио
12
Рубио
12
Фернандес
4
Алькарас
71
Перес
71
Перес
4
Алькарас
20
Рубио
6
Феде
6
Феде
20
Рубио
Остались в запасе
Марбелья
Вальядолид
27
Leandro Herrera
ЦФ
1
Alfonso Herrero
ЦФ
28
Nacho Linares
ЦФ
Главный тренер
Фран Бельтран
7
Жота
ЛВ
7
Sergio Benito
ЦФ
19
Тони Вилья
ЛВ
1
Жорди Масип
ВР
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
27
Leandro Herrera
ЦФ
1
Alfonso Herrero
ЦФ
28
Nacho Linares
ЦФ
Остались в запасе
7
Жота
ЛВ
7
Sergio Benito
ЦФ
19
Тони Вилья
ЛВ
1
Жорди Масип
ВР
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Фран Бельтран
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Марбелья - Вальядолид
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Марбелья
Испания. Кубок, 1/16 финала
Марбелья
0 : 1
04.01.2025
Атлетико
Испания. Кубок, 2 раунд
Марбелья
1 : 0
05.12.2024
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Бергантиньос
1 : 2
30.10.2024
Марбелья
Испания. Кубок, 1/64 финала
Марбелья
1 : 3
01.11.2023
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Марбелья
2 : 3
05.01.2021
Вальядолид
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
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Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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