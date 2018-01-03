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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Торино
Ювентус - Торино: обзор матча 03 января 2018
Ювентус
03.01.2018, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Торино
15'
Д. Коста
67'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Торино
Желтая карточка
Д. Ругани
89'
70'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
ГОЛ! 2:0!
М. Манджукич
67'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
П. Дибала
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
2-5-1-2
13
Щесны
24
Ругани
14
Кьеллини
27
Асамоа
8
Матюиди
15
Пьянич
10
Маркизио
27
Стураро
11
Коста
9
Манджукич
21
Дибала
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
29
Де Сильвестри
8
Бурдиссо
63
Н'Кулу
3
Молинаро
8
Ринкон
33
Базелли
18
Аква
44
Фальке
7
Беренгер
99
Ньянг
Остались в запасе
Ювентус
Торино
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Сальвадор Ичасо
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
1
Сальвадор Ичасо
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Ювентус - Торино
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
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