Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Пасуш де Феррейра
Риу Аве - Пасуш де Феррейра: обзор матча 03 января 2018
Риу Аве
03.01.2018, среда, 23:15
Португалия. Примейра, 16 тур
4 : 2
Завершен
Пасуш де Феррейра
42'
Ж. Новейш
59'
Ж. Новейш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Пасуш де Феррейра
71'
Желтая карточка
Ж. Гойс
ГОЛ! 2:0!
Ж. Новейш
59'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Новейш
42'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
71
Руй Виейра
ВР
46
Марсело
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
8
Тарантини
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Пасуш де Феррейра
1
Рафаэль Дефенди
ВР
13
Жоао Гойс
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
16
Шавьер
ЛВ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Риу Аве
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Пасуш де Феррейра
86
Марио Фелгуэйрас
ВР
94
Бруно Сантос
ЦЗ
19
Рикарду
ЦЗ
2-2
71
Виейра
46
Марсело
20
Монте
8
Тарантини
7
Новейш
3-1
1
Дефенди
13
Гойс
2
Баксиньо
22
Виейра
16
Шавьер
Остались в запасе
Риу Аве
Пасуш де Феррейра
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
86
Марио Фелгуэйрас
ВР
94
Бруно Сантос
ЦЗ
19
Рикарду
ЦЗ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Остались в запасе
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Остались в запасе
86
Марио Фелгуэйрас
ВР
94
Бруно Сантос
ЦЗ
19
Рикарду
ЦЗ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Статистика матча Риу Аве - Пасуш де Феррейра
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
Новости команд
Все
Риу Аве
Пасуш де Феррейра
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
2025.08.12 00:30
14
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
2025.08.12 00:30
14
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+