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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Наполи
Аталанта - Наполи: обзор матча 21 января 2018
Аталанта
21.01.2018, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
65'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Наполи
88'
Желтая карточка
Х. Кальехон
65'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Х. Кальехон
24'
Желтая карточка
М. Руй
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
3-2-2-3
1
Бериша
23
Кальдара
5
Масиелло
33
Хатебур
37
Спинаццола
2
Толой
4
Кристанте
8
Фройлер
14
Корнелиус
10
Гомес
72
Иличич
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
3
Кулибали
39
Альбиоль
6
Мариу Руй
7
Зелински
21
Жоржиньо
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Аталанта
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Аталанта - Наполи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
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