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Расписание матчей
Франция. Кубок
Шатору - Шамбли
Шатору - Шамбли: обзор матча 23 января 2018
Шатору
23.01.2018, вторник, 20:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Шамбли
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шатору - Шамбли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шатору
Франция. Третья лига, 34 тур
Валансьен
2 : 2
15.05.2026
Шатору
Франция. Третья лига, 33 тур
Шатору
2 : 1
09.05.2026
Сошо
Франция. Третья лига, 32 тур
Дижон
1 : 2
30.04.2026
Шатору
Франция. Третья лига, 31 тур
Шатору
0 : 2
24.04.2026
Флери
Франция. Третья лига, 30 тур
Версаль
4 : 0
17.04.2026
Шатору
Шамбли
Франция. Кубок, 1/128-finals
2 : 1
15.11.2025
Шамбли
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шамбли
0 : 2
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
04.01.2020
Шамбли
Франция. Кубок, 1/2 финала
Лез Эрбье
2 : 0
17.04.2018
Шамбли
Франция. Кубок, 1/4 финала
Шамбли
1 : 0
28.02.2018
Страсбур
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2023.01.07 00:59
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2018.04.17 23:52
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2023.01.07 00:59
Конде сменил «Амкар» на клуб второго дивизиона Франции
2018.07.03 08:39
Кубок французской лиги. «Бордо» оказался сильнее «Шатору»
2016.10.26 21:34
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Футболист «Шамбли» завершил карьеру в возрасте 22 лет из-за сердечного приступа
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Товарищеский матч. «ПСЖ» с Буффоном проиграл команде третьего дивизиона, пропустив четыре гола
2018.07.15 14:27
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Кубок Франции. «Лез Эрбье» победил «Шамбли» и пробился в финал, команда выступает в третьем дивизионе
2018.04.17 23:52
2
Основатель «Шамбли» скончался в день выхода команды в 1/2 финала Кубка Франции
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1
«Кан» сыграет с «ПСЖ» в 1/2 финала Кубка Франции; «Шамбли» – с «Лес Эрбье»
2018.03.02 01:04
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