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Расписание матчей
Франция. Кубок
Шамбли - Страсбур
Шамбли - Страсбур: обзор матча 28 февраля 2018
Шамбли
28.02.2018, среда, 20:30
Франция. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Страсбур
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шамбли - Страсбур
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шамбли
Франция. Кубок, 1/128-finals
2 : 1
15.11.2025
Шамбли
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шамбли
0 : 2
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
04.01.2020
Шамбли
Франция. Кубок, 1/2 финала
Лез Эрбье
2 : 0
17.04.2018
Шамбли
Франция. Кубок, 1/4 финала
Шамбли
1 : 0
28.02.2018
Страсбур
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
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Страсбур
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:36
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
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2018.10.19 06:53
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2018.07.15 14:27
10
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Основатель «Шамбли» скончался в день выхода команды в 1/2 финала Кубка Франции
2018.03.02 01:55
1
«Кан» сыграет с «ПСЖ» в 1/2 финала Кубка Франции; «Шамбли» – с «Лес Эрбье»
2018.03.02 01:04
9
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:36
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
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5 ноября
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1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
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