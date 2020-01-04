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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ред Стар - Шамбли
Ред Стар - Шамбли: обзор матча 04 января 2020
Ред Стар
04.01.2020, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Шамбли
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ред Стар - Шамбли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ред Стар
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Шамбли
Франция. Кубок, 1/128-finals
2 : 1
15.11.2025
Шамбли
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шамбли
0 : 2
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
04.01.2020
Шамбли
Франция. Кубок, 1/2 финала
Лез Эрбье
2 : 0
17.04.2018
Шамбли
Франция. Кубок, 1/4 финала
Шамбли
1 : 0
28.02.2018
Страсбур
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Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф
15 мая
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11 мая
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5 мая
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Кубок Франции. «Лион» обыграл «Ред Стар» по пенальти и вышел в четвертьфинал
2021.04.08 23:09
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2021.03.09 08:31
Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф
15 мая
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова сыграет в стыках за место в Лиге 1 с первого раунда
11 мая
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
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1
«Кан» сыграет с «ПСЖ» в 1/2 финала Кубка Франции; «Шамбли» – с «Лес Эрбье»
2018.03.02 01:04
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