Футболист «Шамбли» завершил карьеру в возрасте 22 лет из-за сердечного приступа

Полузащитник французского клуба «Шамбли» Юго Ане объявил о завершении карьеры.

22-летний футболист год назад пережил сердечный приступ во время матча против «Ред Стар». Все это время он восстанавливался, рассчитывая вернуться в футбол, но по состоянию здоровья не сможет сделать этого.

«Последние обследования поставили крест на всех моих ожиданиях. Спорт на высоком уровне для меня закрыт», – написал Ане в твиттере.

Plus qu’une carrière c’était pour moi une vie dans laquelle tant de gens ont pu compter, tant d’évènements ont pu me marquer, tant de rêves ont pu me porter. J’ai vécu dans le monde du sport de haut niveau et j’y ai trouvé des valeurs humaines extraordinaires. pic.twitter.com/16FRSpiGkJ