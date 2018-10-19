- 19 октября 2018
- 06:53 Фото Футболист «Шамбли» завершил карьеру в возрасте 22 лет из-за сердечного приступа 1
- 15 июля 2018
- 14:27 Товарищеский матч. «ПСЖ» с Буффоном проиграл команде третьего дивизиона, пропустив четыре гола 11
- 17 апреля 2018
- 23:52 Кубок Франции. «Лез Эрбье» победил «Шамбли» и пробился в финал, команда выступает в третьем дивизионе 3
- 2 марта 2018
- 01:55 Основатель «Шамбли» скончался в день выхода команды в 1/2 финала Кубка Франции 2
- 01:04 «Кан» сыграет с «ПСЖ» в 1/2 финала Кубка Франции; «Шамбли» – с «Лес Эрбье» 10
- 1 марта 2018
- 01:50 В полуфинале Кубка Франции сыграют два клуба из зоны вылета третьего дивизиона 10
- 28 февраля 2018
- 23:04 Кубок Франции. Представитель третьего дивизиона «Шамбли» прошел «Страсбур» 3
- 1 февраля 2017
- 22:43 Кубок Франции. Команда третьего дивизиона «Шамбли» и «Монако» забили девять голов на двоих 1
- 20 января 2016
- 22:35 Кубок Франции. «Лион» и «Труа» вышли в 1/8 финала 1