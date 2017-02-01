Кубок Франции. Команда третьего дивизиона «Шамбли» и «Монако» забили девять голов на двоих

Встреча 1/16 финала Кубка Франции между «Шамбли» и «Монако» завершилась победой гостей со счетом 5:4. В составе хозяев отметились Антони Собервье (дубль), Грегори Гендри и Роман Падовани. У монегасков отличились Килиан Мбаппе (дубль), Тома Лема, Кевин Н'Дорам и Камиль Глик. Три гола было забито в овертайме.

Франция. Кубок. 1/16 финала

Шамбли — Монако — 4:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Фанни, 17; 0:2 – Лема, 34; 0:3 – Мбаппе, 48; 1:3 – Собервье, 58; 2:3 – Гендри, 81; 3:3 – Собервье, 90+3; 3:4 – Н'Дорам, 96; 3:5 – Глик, 103; 4:5 – Падовани, 111.

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