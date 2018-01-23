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Расписание матчей
Франция. Кубок
Стад Брьошен - Ланс
Стад Брьошен - Ланс: обзор матча 23 января 2018
Стад Брьошен
23.01.2018, вторник, 20:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Ланс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Стад Брьошен - Ланс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Стад Брьошен
Франция. Третья лига, 34 тур
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2 : 2
15.05.2026
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09.05.2026
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1 : 2
01.05.2026
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10.04.2026
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08.11.2026
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Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
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1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
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