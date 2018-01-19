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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Гранада - Сарагоса
Гранада - Сарагоса: обзор матча 19 января 2018
Гранада
19.01.2018, пятница, 23:00
Испания. Сегунда, 23 тур
2 : 1
Завершен
Сарагоса
16'
А. Рамос
39'
А. Мартинес
12'
С. Гриппо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Сарагоса
85'
Желтая карточка
С. Гриппо
73'
Желтая карточка
Г. Папунашвили
Желтая карточка
А. Мартинес
53'
ГОЛ! 2:1!
А. Мартинес
39'
ГОЛ! 1:1!
А. Рамос
Пас отдал
В. Диас
16'
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Гриппо
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Гранада - Сарагоса
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
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