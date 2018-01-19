Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Бристоль Сити
Дерби Каунти - Бристоль Сити: обзор матча 19 января 2018
Дерби Каунти
19.01.2018, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 28 тур
0 : 0
Завершен
Бристоль Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Бристоль Сити
Желтая карточка
К. Джером
87'
29'
Желтая карточка
Д. Брайан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
14
Бобби Рид
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
77
Райан Кент
ЛВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
4-3-1-2
33
Карсон
14
Уисдом
3
Форсит
36
Кио
33
Дэйвис
23
Хаддлстоун
34
Торне
77
Расселл
10
Лоуренс
11
Выдра
35
Наджент
3-2-3-1-1
34
Филдинг
32
Магнуссон
44
Флинт
17
Бэйкер
3
Райт
23
Брайан
7
Пак
8
Смит
8
Браунхилл
14
Рид
35
Патерсон
Остались в запасе
Дерби Каунти
Бристоль Сити
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
77
Райан Кент
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
77
Райан Кент
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Дерби Каунти - Бристоль Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Прайд Парк
Новости команд
Все
Дерби Каунти
Бристоль Сити
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+