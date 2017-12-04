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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Дженоа
Верона - Дженоа: обзор матча 04 декабря 2017
Верона
04.12.2017, понедельник, 23:00
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 1
Завершен
Дженоа
45+1'
Г. Пандев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Дженоа
Желтая карточка
М. Бюхель
87'
81'
Желтая карточка
Д. Лападула
79'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
77'
Желтая карточка
Н. Сполли
Желтая карточка
С. Супрайен
63'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Г. Пандев
Пас отдал
А. Бертолаччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
12
Николас
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
49
Ромуло
ЦП
5
Бруно Сукулини
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
6
Марко Фоссати
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
3-5-2
12
Николас
25
Феррари
4
Караччоло
18
Супрайен
49
Ромуло
5
Сукулини
10
Бюхель
10
Валоти
11
Бесса
7
Черчи
10
Верде
3-2-4-1
1
Перин
87
Жуканович
2
Сполли
4
Иццо
20
Рози
93
Лаксальт
91
Бертолаччи
44
Велозу
30
Ригони
49
Таарабт
21
Пандев
Остались в запасе
Верона
Дженоа
29
Любомир Тупта
ЛВ
6
Марко Фоссати
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
29
Любомир Тупта
ЛВ
6
Марко Фоссати
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Верона - Дженоа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
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