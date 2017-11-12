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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Спартак-2
Балтика - Спартак-2: обзор матча 12 ноября 2017
Балтика
12.11.2017, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
6 : 0
Завершен
Спартак-2
7'
Д. Скопинцев (П)
20'
В. Крючков
25'
С. Себай
56'
Д. Скопинцев
88'
А. Кобялко
90+2'
Д. Шевчук (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Спартак-2
ГОЛ с пенальти! 6:0!
Д. Шевчук
90'
+2
ГОЛ! 5:0!
А. Кобялко
88'
Замена
Д. Шевчук
️️️️
А. Касьян
60'
Замена
А. Кобялко
️️️️
С. Себай
56'
ГОЛ! 4:0!
Д. Скопинцев
56'
Замена
О. Дмитриев
️️️️
А. Шешуков
46'
ГОЛ! 3:0!
С. Себай
25'
Замена
В. Почивалин
️️️️
В. Каленкович
23'
ГОЛ! 2:0!
В. Крючков
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Скопинцев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
8
Борис Цыганков
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
АП
8
Артемий Малеев
АП
33
Денис Шевчук
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Спартак-2
57
Вадим Аверкиев
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
10
Егор Рудковский
ЦП
19
Егор Никулин
ЦП
4-1-3-2
1
Помазан
7
Скопинцев
3
Джалилов
55
Крючков
43
Логашов
7
Шешуков
93
Каленкович
6
Свежов
92
Чуперка
15
Себай
19
Касьян
4-1-3-1-1
16
Терешкин
3
Щербаков
22
Хомуха
88
Сокол
3
Красильниченко
8
Цыганков
20
Полубояринов
8
Самсонов
83
Пантелеев
11
Ломовицкий
88
Давыдов
19
Касьян
33
Шевчук
33
Шевчук
19
Касьян
7
Шешуков
34
Дмитриев
34
Дмитриев
7
Шешуков
93
Каленкович
13
Почивалин
13
Почивалин
93
Каленкович
15
Себай
22
Кобялко
22
Кобялко
15
Себай
Остались в запасе
Балтика
Спартак-2
8
Артемий Малеев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
35
Леонид Миронов
ЦЗ
10
Егор Рудковский
ЦП
19
Егор Никулин
ЦП
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
8
Артемий Малеев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
Остались в запасе
35
Леонид Миронов
ЦЗ
10
Егор Рудковский
ЦП
19
Егор Никулин
ЦП
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Балтика - Спартак-2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Балтика
Новости команд
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