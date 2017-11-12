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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Шинник
Луч - Шинник: обзор матча 12 ноября 2017
Луч
12.11.2017, воскресенье, 08:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
3 : 1
Завершен
Шинник
62'
О. Пражновски
86'
И. Хлебородов
88'
И. Гелоян
18'
Н. Безлихотнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Шинник
ГОЛ! 3:1!
И. Гелоян
88'
ГОЛ! 2:1!
И. Хлебородов
86'
83'
Желтая карточка
Д. Чистяков
79'
Замена
С. Кагермазов
️️️️
Д. Самойлов
Замена
И. Хлебородов
️️️️
Д. Тихий
76'
74'
Замена
М. Шайморданов
️️️️
С. Крамаренко
69'
Замена
Н. Дроздов
️️️️
А. Лях
64'
Замена
М. Лаук
️️️️
Н. Безлихотнов
Замена
А. Мязин
️️️️
Д. Маляка
63'
ГОЛ! 1:1!
О. Пражновски
62'
Замена
А. Бажев
️️️️
А. Носов
46'
Замена
А. Макарчук
️️️️
Е. Холодилов
46'
18'
ГОЛ! 0:1!
Н. Безлихотнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
50
Егор Шамов
ВР
21
Оливер Пражновски
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
3
Максим Насадюк
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
25
Егор Холодилов
ЦФ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
90
Андрей Лях
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
8
Руслан Заерко
ЦП
18
Иван Хлебородов
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
11
Марат Шайморданов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
4-2-1-3
50
Шамов
21
Пражновски
12
Пономаренко
15
Тихий
18
Марущак
3
Насадюк
15
Маляка
10
Гелоян
11
Носов
18
Гордиенко
25
Холодилов
3-2-2-2-1
23
Антипин
97
Ятченко
78
Чистяков
22
Магадиев
22
Нарылков
90
Лях
7
Крамаренко
15
Самойлов
90
Безлихотнов
92
Щадин
91
Булия
15
Тихий
18
Хлебородов
18
Хлебородов
15
Тихий
25
Холодилов
17
Макарчук
17
Макарчук
25
Холодилов
11
Носов
9
Бажев
9
Бажев
11
Носов
15
Маляка
87
Мязин
87
Мязин
15
Маляка
15
Самойлов
13
Кагермазов
13
Кагермазов
15
Самойлов
7
Крамаренко
11
Шайморданов
11
Шайморданов
7
Крамаренко
90
Лях
34
Дроздов
34
Дроздов
90
Лях
90
Безлихотнов
10
Лаук
10
Лаук
90
Безлихотнов
Остались в запасе
Луч
Шинник
19
Максим Машнев
ОП
8
Руслан Заерко
ЦП
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
19
Максим Машнев
ОП
8
Руслан Заерко
ЦП
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Луч - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Динамо
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