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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Норвегия - Северная Ирландия
Норвегия - Северная Ирландия: обзор матча 08 октября 2017
Норвегия
08.10.2017, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 10 тур
1 : 0
Завершен
Северная Ирландия
71'
К. Брант (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Северная Ирландия
87'
Желтая карточка
К. Брант
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Брант
71'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
16
Йонас Свенссон
ЦП
8
Сандер Берге
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
11
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
16
Оливер Норвуд
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
0
Крис Брант
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Норвегия
22
Стен Грютебуст
ВР
1
Руне Ярстейн
ВР
5
Густав Вальсвик
ЦЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
5
Йорген Скельвик
ЦП
21
Бьерн Йонсен
ЦФ
19
Жо Инге Бергет
ЦФ
Северная Ирландия
23
Алан Маннус
ВР
12
Рой Кэрролл
ВР
22
Том Фланаган
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
0
Пол Пэтон
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
20
Мэттью Лунд
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
3-4-1-2
1
Нюланд
17
Мелинг
4
Региниуссен
6
Нордтвейт
16
Свенссон
19
Хенриксен
8
Йохансен
8
Берге
11
Эльюнусси
11
Содерлунд
7
Серлот
3-2-3-2
1
МакГоверн
13
Эванс
4
Маколи
5
Эванс
14
Даллас
2
МакЛафлин
16
Норвуд
8
Дэвис
0
Брант
11
Вашингтон
21
Магеннис
Остались в запасе
Норвегия
Северная Ирландия
22
Стен Грютебуст
ВР
1
Руне Ярстейн
ВР
5
Густав Вальсвик
ЦЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
5
Йорген Скельвик
ЦП
21
Бьерн Йонсен
ЦФ
19
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
23
Алан Маннус
ВР
12
Рой Кэрролл
ВР
22
Том Фланаган
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
0
Пол Пэтон
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
20
Мэттью Лунд
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
22
Стен Грютебуст
ВР
1
Руне Ярстейн
ВР
5
Густав Вальсвик
ЦЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
5
Йорген Скельвик
ЦП
21
Бьерн Йонсен
ЦФ
19
Жо Инге Бергет
ЦФ
Остались в запасе
23
Алан Маннус
ВР
12
Рой Кэрролл
ВР
22
Том Фланаган
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
0
Пол Пэтон
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
20
Мэттью Лунд
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Норвегия - Северная Ирландия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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