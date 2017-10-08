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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Польша - Черногория
Польша - Черногория: обзор матча 08 октября 2017
Польша
08.10.2017, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 10 тур
4 : 2
Завершен
Черногория
6'
К. Мачиньски
16'
К. Гросицки
85'
Р. Левандовски
87'
Ф. Стойкович (АГ)
78'
С. Мугоша
83'
Ж. Томашевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Черногория
ГОЛ в свои ворота! 4:2!
Ф. Стойкович
87'
ГОЛ! 3:2!
Р. Левандовски
85'
83'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Томашевич
Пас отдал
Ф. Бечирай
78'
ГОЛ! 2:1!
С. Мугоша
53'
Желтая карточка
М. Иванич
38'
Желтая карточка
Ф. Бечирай
26'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
ГОЛ! 2:0!
К. Гросицки
Пас отдал
Р. Левандовски
16'
ГОЛ! 1:0!
К. Мачиньски
Пас отдал
П. Зелински
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
16
Якуб Блащиковски
ЦП
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
22
Филип Стойкович
ЦЗ
21
Эмра Климента
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
4
Никола Вукчевич
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
20
Мирко Иванич
АП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Мирко Вучинич
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Марцин Камински
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
10
Мацей Макушевски
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
15
Павел Вшолек
ПВ
13
Мариуш Степински
ЦФ
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
12
Младен Божович
ВР
22
Марко Симич
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
0
Лука Джорджевич
ЦФ
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
3-1-5-1
1
Щесны
18
Берешиньски
20
Пищек
15
Глик
10
Крыховяк
11
Гросицки
5
Мачиньски
10
Зелински
2
Пождан
16
Блащиковски
9
Левандовски
3-1-2-2-1
12
Петкович
22
Стойкович
21
Климента
6
Томашевич
4
Вукчевич
19
Шчекич
8
Янкович
20
Иванич
16
Йовович
11
Бечирай
Остались в запасе
Польша
Черногория
15
Павел Вшолек
ПВ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Марцин Камински
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
10
Мацей Макушевски
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
13
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
1
Милан Миятович
ВР
12
Младен Божович
ВР
22
Марко Симич
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
0
Лука Джорджевич
ЦФ
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Мирко Вучинич
Остались в запасе
15
Павел Вшолек
ПВ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Марцин Камински
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
10
Мацей Макушевски
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
13
Мариуш Степински
ЦФ
Остались в запасе
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
1
Милан Миятович
ВР
12
Младен Божович
ВР
22
Марко Симич
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
0
Лука Джорджевич
ЦФ
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Мирко Вучинич
Статистика матча Польша - Черногория
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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