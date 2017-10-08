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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словения - Шотландия
Словения - Шотландия: обзор матча 08 октября 2017
Словения
08.10.2017, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 10 тур
2 : 2
Завершен
Шотландия
52'
Р. Безьяк
72'
Р. Безьяк
32'
Л. Гриффитс
88'
Р. Снодграсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Шотландия
Красная карточка
Б. Цесар
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
К. Берра
Желтая карточка
Б. Вербич
90'
+1
Желтая карточка
Б. Цесар
90'
+1
88'
ГОЛ! 2:2!
Р. Снодграсс
Пас отдал
Д. Флетчер
83'
Желтая карточка
Ч. Малгрю
ГОЛ! 2:1!
Р. Безьяк
Пас отдал
М. Мевля
72'
65'
Желтая карточка
Д. МакАртур
Желтая карточка
Р. Ротман
57'
ГОЛ! 1:1!
Р. Безьяк
Пас отдал
Й. Иличич
52'
32'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гриффитс
Пас отдал
Д. МакАртур
5'
Желтая карточка
К. Тирни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
0
Альяж Струна
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
13
Боян Йокич
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
14
Ясмин Куртич
ЦП
18
Райко Ротман
ЦП
8
Ян Репас
ЦП
7
Йосип Иличич
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Киран Тирни
ЛЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
17
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Даррен Флетчер
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
0
Мэтт Филлипс
ПП
13
Крис Мартин
ЦФ
20
Ли Гриффитс
ЦФ
Словения
16
Ян Копривец
ВР
12
Вид Белец
ВР
2
Нейц Скубич
ЦЗ
2
Матия Широк
ЦЗ
13
Митя Вилер
ЦЗ
22
Амедей Ветрих
ЦП
23
Антонио Млинар
ЦП
0
Роман Безьяк
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
0
Джордан Арчер
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
11
Икечи Анья
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
7
Роберт Снодграсс
ПП
25
Джеймс Форрест
ПВ
9
Стивен Флетчер
ЦФ
4-3-1-2
1
Облак
0
Струна
13
Йокич
5
Цесар
17
Мевля
14
Куртич
18
Ротман
8
Репас
7
Вербич
23
Матавж
7
Иличич
4-4-2
21
Гордон
3
Робертсон
14
Берра
4
Малгрю
6
Тирни
0
Филлипс
19
Флетчер
18
МакАртур
17
Беннэн
20
Гриффитс
13
Мартин
Остались в запасе
Словения
Шотландия
16
Ян Копривец
ВР
12
Вид Белец
ВР
2
Нейц Скубич
ЦЗ
2
Матия Широк
ЦЗ
13
Митя Вилер
ЦЗ
22
Амедей Ветрих
ЦП
23
Антонио Млинар
ЦП
0
Роман Безьяк
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
25
Джеймс Форрест
ПВ
0
Аллан МакГрегор
ВР
0
Джордан Арчер
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
11
Икечи Анья
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
7
Роберт Снодграсс
ПП
9
Стивен Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
16
Ян Копривец
ВР
12
Вид Белец
ВР
2
Нейц Скубич
ЦЗ
2
Матия Широк
ЦЗ
13
Митя Вилер
ЦЗ
22
Амедей Ветрих
ЦП
23
Антонио Млинар
ЦП
0
Роман Безьяк
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Остались в запасе
25
Джеймс Форрест
ПВ
0
Аллан МакГрегор
ВР
0
Джордан Арчер
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
11
Икечи Анья
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
7
Роберт Снодграсс
ПП
9
Стивен Флетчер
ЦФ
Статистика матча Словения - Шотландия
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Хэмпден Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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