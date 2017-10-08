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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Чехия - Сан-Марино
Чехия - Сан-Марино: обзор матча 08 октября 2017
Чехия
08.10.2017, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 10 тур
5 : 0
Завершен
Сан-Марино
8'
М. Крменчик
23'
М. Крменчик
27'
Я. Копиц
71'
Ф. Новак
83'
В. Кадлец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Сан-Марино
ГОЛ! 5:0!
В. Кадлец
Пас отдал
Б. Докал
83'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Новак
Пас отдал
Я. Климент
71'
ГОЛ! 3:0!
Я. Копиц
27'
ГОЛ! 2:0!
М. Крменчик
Пас отдал
Б. Докал
23'
ГОЛ! 1:0!
М. Крменчик
Пас отдал
Я. Янкто
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
23
Томаш Коубек
ВР
6
Томаш Калас
ЦЗ
0
Михал Люфтнер
ЦЗ
22
Филип Новак
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
8
Владимир Дарида
ЦП
13
Ян Копиц
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
7
Антонин Барак
АП
11
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Санти Дения
Сан-Марино
23
Андреа Грандони
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
21
Лука Този
ЦП
10
Филиппо Берарди
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Чехия
23
Иржи Павленка
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
15
Ян Сикора
ЛВ
22
Томаш Соучек
ОП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
11
Ян Климент
ЦФ
14
Вацлав Кадлец
ЦФ
Сан-Марино
23
Джакомо Мураччини
ВР
12
Маттиа Манцароли
ВР
14
Марко Берарди
ЦЗ
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
16
Юри Бьорди
ЦЗ
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
2
Джовании Бонини
ЦФ
4-4-1-1
23
Коубек
6
Калас
0
Люфтнер
22
Новак
2
Кадержабек
14
Янкто
13
Копиц
9
Докал
8
Дарида
7
Барак
11
Крменчик
3-2-2-3
5
Бролли
13
Делла Валле
3
Палацци
23
Грандони
6
Симончини
19
Ринальди
21
Този
18
Бернарди
7
Витаиоли
10
Берарди
Остались в запасе
Чехия
Сан-Марино
18
Ян Боржил
ЛЗ
15
Ян Сикора
ЛВ
23
Иржи Павленка
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
22
Томаш Соучек
ОП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
11
Ян Климент
ЦФ
14
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Санти Дения
23
Джакомо Мураччини
ВР
12
Маттиа Манцароли
ВР
14
Марко Берарди
ЦЗ
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
16
Юри Бьорди
ЦЗ
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
2
Джовании Бонини
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Остались в запасе
18
Ян Боржил
ЛЗ
15
Ян Сикора
ЛВ
23
Иржи Павленка
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
22
Томаш Соучек
ОП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
11
Ян Климент
ЦФ
14
Вацлав Кадлец
ЦФ
Остались в запасе
23
Джакомо Мураччини
ВР
12
Маттиа Манцароли
ВР
14
Марко Берарди
ЦЗ
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
16
Юри Бьорди
ЦЗ
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
2
Джовании Бонини
ЦФ
Главный тренер
Санти Дения
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Статистика матча Чехия - Сан-Марино
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Стадион:
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