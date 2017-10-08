Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Литва - Англия
Литва - Англия: обзор матча 08 октября 2017
Литва
08.10.2017, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 10 тур
0 : 1
Завершен
Англия
27'
Г. Кейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Англия
Желтая карточка
В. Сливка
54'
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Кейн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
1
Эрнестас Шеткус
ВР
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
7
Артурас Зулпа
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
10
Дарвидас Шернас
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Англия
13
Джек Батлэнд
ВР
0
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Гарри Уинкс
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Литва
21
Витаутас Черняускас
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
19
Нериус Вальскис
ЦП
13
Вайдотас Силенас
ЦП
13
Каролис Чведукас
ЦП
11
Лукас Спалвис
ЦФ
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Англия
13
Фрэйзер Форстер
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Джесси Лингард
ЛВ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
0
Джейк Ливермор
ОП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-5-1
1
Шеткус
23
Андриюшкевичус
15
Климавичус
20
Боровский
4
Гирдвайнис
14
Сливка
11
Новиковас
18
Вербицкас
10
Шернас
7
Зулпа
10
Черных
3-2-2-2-1
13
Батлэнд
6
Магуайр
16
Кин
5
Стоунз
12
Триппьер
0
Крессуэлл
14
Уинкс
8
Хендерсон
20
Алли
11
Рэшфорд
9
Кейн
Остались в запасе
Литва
Англия
21
Витаутас Черняускас
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
19
Нериус Вальскис
ЦП
13
Вайдотас Силенас
ЦП
13
Каролис Чведукас
ЦП
11
Лукас Спалвис
ЦФ
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
13
Фрэйзер Форстер
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
0
Джейк Ливермор
ОП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
7
Джесси Лингард
ЛВ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
21
Витаутас Черняускас
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
19
Нериус Вальскис
ЦП
13
Вайдотас Силенас
ЦП
13
Каролис Чведукас
ЦП
11
Лукас Спалвис
ЦФ
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Остались в запасе
13
Фрэйзер Форстер
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
0
Джейк Ливермор
ОП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
7
Джесси Лингард
ЛВ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Литва - Англия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Литва
Англия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
14:47
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Литва – Лихтенштейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
16 ноября
1
Литва – Лихтенштейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Литвы и Лихтенштейна на победу в матче 6 тура
15 ноября
Литва – Суринам: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Литвы и Суринама на победу в матче
11 ноября
Азербайджан – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
14:47
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
16 ноября
1
Тренер Испании де ла Фуэнте высказался о первом поражении сборной за 44 матча
16 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+