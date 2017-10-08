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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Коста-Рика - Гондурас
Коста-Рика - Гондурас: обзор матча 08 октября 2017
Коста-Рика
08.10.2017, воскресенье, 01:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 9 тур
1 : 1
Завершен
Гондурас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Коста-Рика - Гондурас
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
07.06.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 2
31.03.2026
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Коста-Рика
0 : 0
19.11.2025
Гондурас
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Коста-Рика
Гондурас
Товарищеский матч. Аргентина поиздевалась над Коста-Рикой со спартаковцем Угальде – 7:0!
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Товарищеский матч. Аргентина поиздевалась над Коста-Рикой со спартаковцем Угальде – 7:0!
18 ноября
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