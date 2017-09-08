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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Хетафе
Леганес - Хетафе: обзор матча 08 сентября 2017
Леганес
08.09.2017, пятница, 22:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 2
Завершен
Хетафе
66'
М. Анхель Герреро
39'
М. Арамбарри
83'
А. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Хетафе
89'
Замена
Б. Гонсалес
️️️️
М. Арамбарри
Замена
К. Бове
️️️️
Габриэл
84'
83'
ГОЛ! 1:2!
А. Хименес
Пас отдал
Ф. Файр
78'
Замена
С. Мора
️️️️
А. Ндиайе
Желтая карточка
Э. Моран
75'
73'
Желтая карточка
Кала
Пенальти не реализован!
М. Анхель Герреро
72'
ГОЛ! 1:1!
М. Анхель Герреро
66'
63'
Замена
А. Хименес
️️️️
Г. Сибасаки
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Омар
62'
Замена
Э. Моран
️️️️
Х. Эрасо
53'
49'
Желтая карточка
А. Ндиайе
39'
ГОЛ! 0:1!
М. Арамбарри
Пас отдал
Х. Молина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
7
Омар
ЦП
18
Габриэл
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
2
Тито
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
4-5-1
25
Куэльяр
15
Рико
21
Мантовани
6
Муньос
2
Сальдуа
14
Эрасо
7
Омар
18
Габриэл
8
Шимановски
21
Перес
10
Герреро
4-4-1-1
13
Гуаита
22
Суарес
16
Кала
5
Антунеш
2
Джене
76
Файр
8
Арамбарри
5
Бергара
10
Сибасаки
21
Ндиайе
19
Молина
14
Эрасо
39
Моран
39
Моран
14
Эрасо
7
Омар
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
7
Омар
18
Габриэл
12
Бове
12
Бове
18
Габриэл
8
Арамбарри
18
Гонсалес
18
Гонсалес
8
Арамбарри
21
Ндиайе
14
Мора
14
Мора
21
Ндиайе
10
Сибасаки
20
Хименес
20
Хименес
10
Сибасаки
Остались в запасе
Леганес
Хетафе
13
Нерео Чампанье
ВР
2
Тито
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
2
Тито
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Леганес - Хетафе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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