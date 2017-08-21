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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Миннесота Юнайтед
Сиэтл - Миннесота Юнайтед: обзор матча 21 августа 2017
Сиэтл
21.08.2017, понедельник, 04:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
90+4'
К. Демпси (П)
21'
Э. Финлэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Миннесота Юнайтед
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Демпси
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Д. Тейлор
21'
ГОЛ! 0:1!
Э. Финлэй
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
6
Освальдо Алонсо
ОП
14
Николас Лодейро
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Миннесота Юнайтед
22
Бобби Шаттлвос
ВР
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
14
Жером Тьессон
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
18
Кевин Молино
ЦП
13
Этан Финлэй
ЦП
6
Сэм Кронин
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Сиэтл
1
Тайлер Миллер
ВР
8
Виктор Родригес
ЛВ
12
Уилл Брюин
ЦФ
14
Гарри Шипп
ЦФ
Миннесота Юнайтед
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
1-1-3-1
24
Фрай
18
Лирдам
6
Алонсо
14
Лодейро
2
Демпси
7
Рольдан
13
Моррис
2-3-1
22
Шаттлвос
5
Кальво
14
Тьессон
18
Молино
13
Финлэй
6
Кронин
19
Николсон
Остались в запасе
Сиэтл
Миннесота Юнайтед
8
Виктор Родригес
ЛВ
1
Тайлер Миллер
ВР
12
Уилл Брюин
ЦФ
14
Гарри Шипп
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
8
Виктор Родригес
ЛВ
1
Тайлер Миллер
ВР
12
Уилл Брюин
ЦФ
14
Гарри Шипп
ЦФ
Остались в запасе
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Сиэтл - Миннесота Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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