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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Эйбар
Малага - Эйбар: обзор матча 21 августа 2017
Малага
21.08.2017, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 1 тур
0 : 1
Завершен
Эйбар
57'
Шарлес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Эйбар
Желтая карточка
Джони
90'
86'
Замена
К. Ривера
️️️️
Кике
83'
Желтая карточка
И. Альехо
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Ресио
83'
77'
Замена
С. Энрих
️️️️
Р. Пенья
66'
Замена
И. Альехо
️️️️
Шарлес
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
Хуанпи
65'
Замена
Джони
️️️️
Д. Гонсалес
60'
57'
ГОЛ! 0:1!
Шарлес
Пас отдал
Х. Анхель
Желтая карточка
Д. Гонсалес
45'
32'
Желтая карточка
Кике
3'
Желтая карточка
Шарлес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Роберто
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
36
Ресио
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
10
Хуанпи
АП
17
Борха
ЦФ
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Малага
1
Андрес Прието
ВР
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
24
Джони
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
31
Хосе Карлос Санчес
ЦП
10
Алекс Мула
ЛФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
4-4-1-1
13
Роберто
16
Гонсалес
23
Эрнандес
44
Байссе
16
Росалес
8
Гонсалес
8
Кузманович
27
Хуанкар
36
Ресио
10
Хуанпи
17
Борха
3-2-2-1-2
13
Дмитрович
2
Капа
4
Рамис
15
Оливейра
7
Пенья
3
Анхель
14
Дани Гарсия
19
Хордан
14
Инуи
19
Шарлес
19
Кике
16
Гонсалес
24
Джони
24
Джони
16
Гонсалес
10
Хуанпи
10
Онтиверос
10
Онтиверос
10
Хуанпи
36
Ресио
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
36
Ресио
19
Шарлес
14
Альехо
14
Альехо
19
Шарлес
19
Кике
17
Ривера
17
Ривера
19
Кике
7
Пенья
9
Энрих
9
Энрих
7
Пенья
Остались в запасе
Малага
Эйбар
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
10
Алекс Мула
ЛФ
31
Хосе Карлос Санчес
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
10
Алекс Мула
ЛФ
31
Хосе Карлос Санчес
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Малага - Эйбар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Давид Медье Хименес
Стадион:
Ла Росаледа
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