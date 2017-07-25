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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Партизан - Олимпиакос
Партизан - Олимпиакос: обзор матча 25 июля 2017
Партизан
25.07.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 3
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Олимпиакос
90+1'
Э. Эменике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - Олимпиакос
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Э. Эменике
77'
Желтая карточка
Д. Фигейраш
4'
Желтая карточка
М. Сиопис
Начало матча
Статистика матча Партизан - Олимпиакос
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
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24.10.2026
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Олимпиакос
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25.10.2026
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22.10.2026
Спарта
Информация о матче
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