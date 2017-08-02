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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Партизан
Олимпиакос - Партизан: обзор матча 02 августа 2017
Олимпиакос
02.08.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 2
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Партизан
22'
М. Карсела-Гонсалес
51'
К. Фортунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Партизан
Желтая карточка
П. Рецос
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
К. Фортунис
51'
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
50'
ГОЛ! 1:0!
М. Карсела-Гонсалес
22'
21'
Желтая карточка
М. Евтович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Стефанос Капино
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Партизан
31
Филип Кляич
ВР
4
Мирослав Вуличевич
ЦЗ
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Олимпиакос
1
Андреас Янниотис
ВР
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
27
Фелипе Пардо
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
92
Себа
ЦФ
3-3-2
1
Капино
4
Рецос
26
Вукович
90
Фигейраш
15
Ромао
8
Оджиджа-Офое
16
Карсела-Гонсалес
22
Марин
7
Фортунис
2-1-1
31
Кляич
4
Вуличевич
31
Чиркович
8
Евтович
32
Джурджевич
Остались в запасе
Олимпиакос
Партизан
14
Саша Зделар
ОП
1
Андреас Янниотис
ВР
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
27
Фелипе Пардо
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
14
Саша Зделар
ОП
1
Андреас Янниотис
ВР
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
27
Фелипе Пардо
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Олимпиакос - Партизан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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