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Челси - Бавария
Челси - Бавария: обзор матча 25 июля 2017
Челси
25.07.2017, вторник, 14:35
Международный кубок чемпионов
2 : 3
Завершен
Бавария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Челси - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Челси
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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1 : 0
08.11.2026
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31.10.2026
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1 : 1
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24.10.2026
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2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
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