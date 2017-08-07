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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Атланта Юнайтед
Канзаc Сити - Атланта Юнайтед: обзор матча 07 августа 2017
Канзаc Сити
07.08.2017, понедельник, 03:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
59'
Б. Фейлхабер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Атланта Юнайтед
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Фейлхабер
59'
Желтая карточка
А. Опара
27'
24'
Желтая карточка
К. Кармона
Начало матча
Статистика матча Канзаc Сити - Атланта Юнайтед
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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