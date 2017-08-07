Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Сокол - Ижевск
Сокол - Ижевск: обзор матча 07 августа 2017
Сокол
07.08.2017, понедельник, 18:00
Россия. Кубок, 1/64 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Ижевск
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сокол - Ижевск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Ижевск
1 : 1
24.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Ижевск
1 : 0
11.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
3 : 1
04.10.2026
Оренбург-2
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Сокол
Ижевск
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Рубин-2» – «Ижевск»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
«Рубин-2» – «Ижевск»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Ижевск» – «Торпедо Миасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Ижевск» – «Торпедо Миасс»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Химик» – «Ижевск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.55
13 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+