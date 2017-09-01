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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Химик-Арсенал - Торпедо
Химик-Арсенал - Торпедо: обзор матча 01 сентября 2017
Химик-Арсенал
01.09.2017, пятница, 17:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 7 тур
0 : 5
Завершен
Торпедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Химик-Арсенал - Торпедо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Группа 3, 7 тур
Химик-Арсенал
3 : 1
20.09.2020
Строгино
Россия. ПФЛ. Группа 3, 6 тур
Салют
0 : 0
12.09.2020
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Группа 3, 5 тур
Химик-Арсенал
3 : 1
06.09.2020
Красное Знамя
Россия. ПФЛ. Группа 3, 4 тур
Факел-М
0 : 2
29.08.2020
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Группа 3, 3 тур
Химик-Арсенал
1 : 0
23.08.2020
Калуга
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
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Химик-Арсенал
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