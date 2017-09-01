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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Норвегия - Азербайджан
Норвегия - Азербайджан: обзор матча 01 сентября 2017
Норвегия
01.09.2017, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 7 тур
2 : 0
Завершен
Азербайджан
32'
Д. Кинг (П)
59'
Р. Садыгов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Азербайджан
90'
Вторая желтая
Б. Гусейнов
Замена
О. Эльабделлауи
️️️️
Й. Свенссон
89'
84'
Желтая карточка
М. Медведев
Замена
Ж. Инге Бергет
️️️️
С. Берге
82'
81'
Замена
Р. Амиргулиев
️️️️
Г. Гараев
Замена
Т. Эльюнусси
️️️️
А. Серлот
73'
66'
Замена
А. Исмаилов
️️️️
Д. Назаров
63'
Желтая карточка
Д. Назаров
62'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
М. Эмрели
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Р. Садыгов
59'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Кинг
32'
31'
Желтая карточка
Б. Гусейнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Сандер Берге
ЦП
16
Йонас Свенссон
ЦП
5
Йорген Скельвик
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
2
Гара Гараев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
10
Махир Эмрели
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Норвегия
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
13
Андерс Трондсен
ЛЗ
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
5
Густав Вальсвик
ЦЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
21
Бьерн Йонсен
ЦФ
19
Жо Инге Бергет
ЦФ
Азербайджан
12
Анар Назиров
ВР
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
22
Афран Исмаилов
ЦП
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
11
Руслан Гурбанов
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
2-5-1-2
1
Ярстейн
16
Алеесами
6
Нордтвейт
20
Дели
16
Свенссон
5
Скельвик
8
Йохансен
8
Берге
11
Эльюнусси
7
Серлот
7
Кинг
4-1-2-3
23
Агаев
0
Пашаев
18
Медведев
15
Гусейнов
14
Садыгов
2
Гараев
20
Алмейда
16
Гусейнов
13
Назаров
19
Алескеров
10
Эмрели
16
Свенссон
14
Эльабделлауи
14
Эльабделлауи
16
Свенссон
7
Серлот
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
7
Серлот
8
Берге
19
Бергет
19
Бергет
8
Берге
13
Назаров
22
Исмаилов
22
Исмаилов
13
Назаров
2
Гараев
19
Амиргулиев
19
Амиргулиев
2
Гараев
10
Эмрели
11
Шейдаев
11
Шейдаев
10
Эмрели
Остались в запасе
Норвегия
Азербайджан
13
Андерс Трондсен
ЛЗ
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
5
Густав Вальсвик
ЦЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
21
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
12
Анар Назиров
ВР
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
11
Руслан Гурбанов
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Остались в запасе
13
Андерс Трондсен
ЛЗ
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
5
Густав Вальсвик
ЦЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
21
Бьерн Йонсен
ЦФ
Остались в запасе
12
Анар Назиров
ВР
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
11
Руслан Гурбанов
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Главный тренер
Роберт Просинечки
Статистика матча Норвегия - Азербайджан
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Стефански
(Быдгощ)
Стадион:
Уллеваал
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