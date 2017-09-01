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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Гранада - Барселона Б
Гранада - Барселона Б: обзор матча 01 сентября 2017
Гранада
01.09.2017, пятница, 22:30
Испания. Сегунда, 3 тур
2 : 2
Завершен
Барселона Б
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Барселона Б
Желтая карточка
Р. Манай
90'
+1
Начало матча
Статистика матча Гранада - Барселона Б
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
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