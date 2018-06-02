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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Барселона Б - Сарагоса
Барселона Б - Сарагоса: обзор матча 02 июня 2018
Барселона Б
02.06.2018, суббота, 21:30
Испания. Сегунда, 42 тур
0 : 2
Завершен
Сарагоса
39'
В. Араужо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона Б - Сарагоса
60'
Желтая карточка
В. Араужо
39'
ГОЛ! 0:1!
В. Араужо
Начало матча
Статистика матча Барселона Б - Сарагоса
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Барселона Б
0 : 2
02.06.2018
Сарагоса
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
0 : 0
27.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Барселона Б
3 : 1
20.05.2018
Кадис
Испания. Сегунда, 39 тур
Спортинг
2 : 3
12.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Барселона Б
0 : 1
05.05.2018
Реус Депортиу
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
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