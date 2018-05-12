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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Барселона Б
Спортинг - Барселона Б: обзор матча 12 мая 2018
Спортинг
12.05.2018, суббота, 17:00
Испания. Сегунда, 39 тур
2 : 3
Завершен
Барселона Б
61'
М. Сантос
12'
К. Аленья
81'
М. Науэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Барселона Б
81'
ГОЛ! 1:2!
М. Науэль
68'
Желтая карточка
К. Аленья
Желтая карточка
Ф. Барба
66'
ГОЛ! 1:1!
М. Сантос
61'
50'
Желтая карточка
Д. Костас
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Аленья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
24
Джони
ЛВ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Барселона Б
13
Адриан Ортола
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Жорди Виньялс
Спортинг
30
Оскар Вальей
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
2-2-2-1
13
Мариньо
93
Барба
15
Канелья
4
Бергантиньос
6
Альварес
24
Джони
14
Гарсия
27
Сантос
1-2-1
13
Ортола
4
Костас
17
Ривера
10
Аленья
77
Науэль
Остались в запасе
Спортинг
Барселона Б
30
Оскар Вальей
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Жорди Виньялс
Остались в запасе
30
Оскар Вальей
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Жорди Виньялс
Статистика матча Спортинг - Барселона Б
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Барселона Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Барселона Б
0 : 2
02.06.2018
Сарагоса
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
0 : 0
27.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Барселона Б
3 : 1
20.05.2018
Кадис
Испания. Сегунда, 39 тур
Спортинг
2 : 3
12.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Барселона Б
0 : 1
05.05.2018
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Информация о матче
Стадион:
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