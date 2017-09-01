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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Венесуэла - Колумбия
Венесуэла - Колумбия: обзор матча 01 сентября 2017
Венесуэла
01.09.2017, пятница, 00:01
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 15 тур
0 : 0
Завершен
Колумбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венесуэла - Колумбия
Желтая карточка
Т. Ринкон
90'
+1
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
0
Виктор Гарсия
ЦЗ
2
Микель Вильянуэва
ЦЗ
21
Рольф Фелчер
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
6
Янхель Эррера
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Освальдо Вискаррондо
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
18
Франк Фабра
ЦЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Эдвин Кардона
ЦП
6
Карлос Санчес
ЦП
11
Хуан Куадрадо
ПП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Венесуэла
1
Хосе Контрерас
ВР
6
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
19
Джон Мурильо
ЦП
10
Ромуло Отеро
ЦП
19
Аркуэмедес Фигуэра
ЦП
19
Кристиан Сантос
ЦФ
Колумбия
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Гильермо Селис
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
19
Луис Муриэль
ЦФ
3-2-1-2
1
Фариньес
0
Гарсия
2
Вильянуэва
21
Фелчер
6
Эррера
8
Ринкон
11
Мачис
17
Мартинес
23
Рондон
3-3-1
1
Оспина
4
Ариас
2
Сапата
18
Фабра
11
Куадрадо
6
Санчес
8
Кардона
9
Фалькао
Остались в запасе
Венесуэла
Колумбия
1
Хосе Контрерас
ВР
6
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
19
Джон Мурильо
ЦП
10
Ромуло Отеро
ЦП
19
Аркуэмедес Фигуэра
ЦП
19
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Освальдо Вискаррондо
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Гильермо Селис
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
19
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Остались в запасе
1
Хосе Контрерас
ВР
6
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
19
Джон Мурильо
ЦП
10
Ромуло Отеро
ЦП
19
Аркуэмедес Фигуэра
ЦП
19
Кристиан Сантос
ЦФ
Остались в запасе
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Гильермо Селис
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
19
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Освальдо Вискаррондо
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Статистика матча Венесуэла - Колумбия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
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