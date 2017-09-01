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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Румыния - Армения
Румыния - Армения: обзор матча 01 сентября 2017
Румыния
01.09.2017, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 7 тур
1 : 0
Завершен
Армения
90+1'
А. Максим
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Армения
Желтая карточка
А. Иван
90'
+6
ГОЛ! 1:0!
А. Максим
Пас отдал
Р. Бензар
90'
+1
Желтая карточка
М. Пинтилий
89'
Замена
А. Максим
️️️️
Б. Станку
81'
74'
Замена
С. Адамян
️️️️
М. Пиццелли
Замена
А. Иван
️️️️
А. Балутэ
74'
Желтая карточка
А. Балутэ
68'
Замена
А. Попа
️️️️
А. Кипчиу
68'
58'
Замена
Р. Корян
️️️️
Д. Маноян
Пенальти не реализован!
Б. Станку
55'
54'
Вторая желтая
А. Восканян
46'
Замена
А. Едигарян
️️️️
Г. Малакян
45'
+2
Желтая карточка
А. Восканян
33'
Желтая карточка
В. Ароян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Алин Тошка
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Александру Балутэ
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
6
Ромарио Бензар
ЦП
19
Богдан Станку
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
14
Флорин Андоне
ЦФ
8
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Армения
12
Григор Меликсетян
ВР
3
Гагик Дагбашян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
2
Андраник Восканян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
18
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
21
Давит Маноян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
22
Гор Малакян
ЦП
Главный тренер
Артур Петросян
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
0
Богдан Цыру
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
16
Стелиано Филип
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
17
Чиприан Деяк
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
11
Андрей Иван
ЦФ
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
22
Гор Манукян
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
2
Гаэль Андоньян
ЦЗ
2
Армен Манучарян
ЦЗ
0
Арас Озбилиз
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
2-4-4
12
Тэтэрушану
3
Тошка
21
Кирикеш
23
Балутэ
8
Пинтилий
6
Бензар
10
Станчу
19
Станку
8
Кипчиу
14
Андоне
11
Ганя
4-5-1
12
Меликсетян
13
Оганесян
3
Ароян
2
Восканян
3
Дагбашян
11
Барсегян
19
Амбарцумян
8
Пиццелли
22
Малакян
21
Маноян
18
Мхитарян
8
Кипчиу
20
Попа
20
Попа
8
Кипчиу
19
Станку
10
Максим
10
Максим
19
Станку
23
Балутэ
11
Иван
11
Иван
23
Балутэ
22
Малакян
17
Едигарян
17
Едигарян
22
Малакян
8
Пиццелли
22
Адамян
22
Адамян
8
Пиццелли
21
Маноян
9
Корян
9
Корян
21
Маноян
Остались в запасе
Румыния
Армения
1
Костел Пантилимон
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
0
Богдан Цыру
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
16
Стелиано Филип
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
17
Чиприан Деяк
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
Главный тренер
Кристоф Даум
12
Арсен Бегларян
ВР
22
Гор Манукян
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
2
Гаэль Андоньян
ЦЗ
2
Армен Манучарян
ЦЗ
0
Арас Озбилиз
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Артур Петросян
Остались в запасе
1
Костел Пантилимон
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
0
Богдан Цыру
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
16
Стелиано Филип
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
17
Чиприан Деяк
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
22
Гор Манукян
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
2
Гаэль Андоньян
ЦЗ
2
Армен Манучарян
ЦЗ
0
Арас Озбилиз
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Главный тренер
Артур Петросян
Статистика матча Румыния - Армения
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Национальный
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