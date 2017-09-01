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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Чили - Парагвай
Чили - Парагвай: обзор матча 01 сентября 2017
Чили
01.09.2017, пятница, 01:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 15 тур
0 : 3
Завершен
Парагвай
24'
А. Видаль (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Парагвай
Желтая карточка
А. Видаль
90'
+5
Желтая карточка
Ж. Босежур
83'
Желтая карточка
Г. Хара
77'
Желтая карточка
Ч. Арангис
74'
24'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Видаль
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
10
Марсело Диас
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
15
Жан Босежур
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
9
Николас Кастильо
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Николас Кордова
Парагвай
1
Антони Сильва
ВР
6
Мигель Самудио
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
14
Пауло Да Силва
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
21
Оскар Ромеро
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Чили
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
7
Франсиско Сильва
ЦП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
Парагвай
8
Родриго Рохас
ЦП
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
2-1-4-3
1
Браво
18
Хара
4
Исла
17
Медель
10
Диас
15
Босежур
8
Видаль
20
Арангис
10
Санчес
11
Варгас
9
Кастильо
4-1-1
1
Сильва
6
Алонсо
14
Да Силва
15
Гомес
6
Самудио
21
Ромеро
10
Альмирон
Остались в запасе
Чили
Парагвай
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
7
Франсиско Сильва
ЦП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Николас Кордова
8
Родриго Рохас
ЦП
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Остались в запасе
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
7
Франсиско Сильва
ЦП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
Остались в запасе
8
Родриго Рохас
ЦП
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Николас Кордова
Главный тренер
Густаво Альфаро
Статистика матча Чили - Парагвай
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
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