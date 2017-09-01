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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Казахстан - Черногория
Казахстан - Черногория: обзор матча 01 сентября 2017
Казахстан
01.09.2017, пятница, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 7 тур
0 : 3
Завершен
Черногория
31'
М. Вешович
53'
Ф. Бечирай
63'
М. Симич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Черногория
Замена
А. Тагыберген
️️️️
Г. Суюмбаев
85'
84'
Замена
С. Мугоша
️️️️
Ф. Бечирай
Желтая карточка
С. Мужиков
74'
72'
Замена
Э. Зверотич
️️️️
С. Йоветич
63'
ГОЛ! 0:3!
М. Симич
Пас отдал
М. Янкович
Замена
Б. Турисбек
️️️️
А. Нургалиев
62'
54'
Замена
М. Иванич
️️️️
Н. Косович
Желтая карточка
М. Байжанов
53'
53'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Бечирай
Пас отдал
М. Янкович
43'
Желтая карточка
М. Симич
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Вешович
Пас отдал
С. Йоветич
Желтая карточка
А. Нургалиев
21'
Замена
М. Байжанов
️️️️
Г. Жуков
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
1
Давид Лория
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
14
Азат Нургалиев
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
14
Роман Муртазаев
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
4
Никола Вукчевич
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Казахстан
12
Александр Мокин
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Максат Байжанов
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
23
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
23
Алексей Щеткин
ЦФ
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
8
Бауржан Турисбек
ЦФ
Черногория
12
Младен Божович
ВР
1
Милан Миятович
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
22
Филип Стойкович
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
21
Эмра Климента
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
20
Мирко Иванич
АП
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
0
Лука Джорджевич
ЦФ
3-2-5
1
Лория
6
Ахметов
21
Бейсебеков
5
Куат
18
Шомко
16
Суюмбаев
14
Нургалиев
23
Логвиненко
14
Муртазаев
7
Жуков
7
Мужиков
3-3-2-2
12
Петкович
7
Вешович
22
Симич
15
Савич
23
Марушич
4
Вукчевич
6
Томашевич
8
Янкович
21
Косович
11
Бечирай
10
Йоветич
7
Жуков
15
Байжанов
15
Байжанов
7
Жуков
16
Суюмбаев
8
Тагыберген
8
Тагыберген
16
Суюмбаев
14
Нургалиев
8
Турисбек
8
Турисбек
14
Нургалиев
21
Косович
20
Иванич
20
Иванич
21
Косович
10
Йоветич
17
Зверотич
17
Зверотич
10
Йоветич
11
Бечирай
9
Мугоша
9
Мугоша
11
Бечирай
Остались в запасе
Казахстан
Черногория
12
Александр Мокин
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
23
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
23
Алексей Щеткин
ЦФ
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
16
Владимир Йовович
ЛВ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
12
Младен Божович
ВР
1
Милан Миятович
ВР
22
Филип Стойкович
ЦЗ
21
Эмра Климента
ЦЗ
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
0
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Остались в запасе
12
Александр Мокин
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
23
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
23
Алексей Щеткин
ЦФ
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Остались в запасе
16
Владимир Йовович
ЛВ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
12
Младен Божович
ВР
1
Милан Миятович
ВР
22
Филип Стойкович
ЦЗ
21
Эмра Климента
ЦЗ
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
0
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Статистика матча Казахстан - Черногория
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Дельферье
(Эно)
Стадион:
Астана Арена
Где смотреть матч:
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