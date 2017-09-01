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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Крылья Советов-2 - Нефтехимик
Крылья Советов-2 - Нефтехимик: обзор матча 01 сентября 2017
Крылья Советов-2
01.09.2017, пятница, 16:00
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 7 тур
2 : 3
Завершен
Нефтехимик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Крылья Советов-2 - Нефтехимик
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Крылья Советов-2
3 : 1
01.11.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Динамо Брл
2 : 0
18.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Крылья Советов-2
2 : 3
11.10.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Победа
1 : 2
04.10.2026
Крылья Советов-2
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Стадион:
Нефтехимик
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