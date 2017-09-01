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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Мальта - Англия
Мальта - Англия: обзор матча 01 сентября 2017
Мальта
01.09.2017, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 7 тур
0 : 4
Завершен
Англия
90+1'
Д. Уэлбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Англия
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Д. Уэлбек
Замена
П. Фенеч
️️️️
Р. Фенеч
83'
Замена
Р. Камильери
️️️️
Д. Зерафа
75'
Начало матча
Статистика матча Мальта - Англия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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