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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сан-Марино - Северная Ирландия
Сан-Марино - Северная Ирландия: обзор матча 01 сентября 2017
Сан-Марино
01.09.2017, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 7 тур
0 : 3
Завершен
Северная Ирландия
70'
Д. Магеннис
75'
Д. Магеннис
78'
С. Дэвис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Северная Ирландия
Замена
А. Голинуччи
️️️️
Ф. Берарди
81'
Желтая карточка
Д. Бонини
78'
78'
Замена
К. Эванс
️️️️
К. Вашингтон
78'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
С. Даллас
78'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
С. Дэвис
Замена
А. Гасперони
️️️️
Д. Симончини
76'
75'
ГОЛ! 0:2!
Д. Магеннис
Пас отдал
К. Вашингтон
70'
ГОЛ! 0:1!
Д. Магеннис
Пас отдал
С. Дэвис
Замена
М. Витаиоли
️️️️
Ю. Бьорди
67'
Желтая карточка
Ю. Бьорди
66'
Желтая карточка
Д. Симончини
63'
61'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
К. Лафферти
Желтая карточка
М. Бернарди
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
16
Юри Бьорди
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
14
Микеле Червеллини
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
18
Марко Бернарди
ЦФ
2
Джовании Бонини
ЦФ
10
Филиппо Берарди
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
8
Стивен Дэвис
ЦП
0
Крис Брант
ЦП
16
Оливер Норвуд
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Сан-Марино
12
Маттиа Манцароли
ВР
23
Джакомо Мураччини
ВР
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
8
Алекс Гасперони
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
21
Лука Този
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
Северная Ирландия
23
Алан Маннус
ВР
12
Рой Кэрролл
ВР
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
22
Адам Томпсон
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
20
Райан МакЛафлин
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
0
Пол Пэтон
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
19
Шей МакКартан
ЦФ
4-3-3
23
Симончини
16
Бьорди
3
Палацци
23
Грандони
6
Симончини
14
Червеллини
23
Баттистини
19
Ринальди
10
Берарди
2
Бонини
18
Бернарди
4-3-3
1
МакГоверн
14
Даллас
18
Хьюз
5
Эванс
2
МакЛафлин
8
Дэвис
0
Брант
16
Норвуд
10
Лафферти
11
Вашингтон
21
Магеннис
6
Симончини
8
Гасперони
8
Гасперони
6
Симончини
10
Берарди
17
Голинуччи
17
Голинуччи
10
Берарди
16
Бьорди
7
Витаиоли
7
Витаиоли
16
Бьорди
11
Вашингтон
13
Эванс
13
Эванс
11
Вашингтон
10
Лафферти
3
Фергюсон
3
Фергюсон
10
Лафферти
14
Даллас
7
МакГинн
7
МакГинн
14
Даллас
Остались в запасе
Сан-Марино
Северная Ирландия
12
Маттиа Манцароли
ВР
23
Джакомо Мураччини
ВР
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
21
Лука Този
ЦП
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
23
Алан Маннус
ВР
12
Рой Кэрролл
ВР
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
22
Адам Томпсон
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
20
Райан МакЛафлин
ЦЗ
0
Пол Пэтон
ЦП
19
Шей МакКартан
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
12
Маттиа Манцароли
ВР
23
Джакомо Мураччини
ВР
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
21
Лука Този
ЦП
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
Остались в запасе
23
Алан Маннус
ВР
12
Рой Кэрролл
ВР
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
22
Адам Томпсон
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
20
Райан МакЛафлин
ЦЗ
0
Пол Пэтон
ЦП
19
Шей МакКартан
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Сан-Марино - Северная Ирландия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Энеа Йорги
(Эльбасан)
Стадион:
Олимпико
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