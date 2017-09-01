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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Чехия - Германия
Чехия - Германия: обзор матча 01 сентября 2017
Чехия
01.09.2017, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 7 тур
1 : 2
Завершен
Германия
78'
В. Дарида
4'
Т. Вернер
88'
М. Хуммельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Германия
90'
+1
Желтая карточка
М. Хуммельс
Желтая карточка
В. Дарида
89'
Замена
Я. Жмрхаль
️️️️
Я. Янкто
89'
88'
ГОЛ! 1:2!
М. Хуммельс
Пас отдал
Т. Кроос
79'
Замена
Э. Джан
️️️️
Т. Вернер
ГОЛ! 1:1!
В. Дарида
Пас отдал
Я. Янкто
78'
Замена
Я. Климент
️️️️
М. Крменчик
76'
68'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Л. Штиндль
61'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
Ю. Брандт
Замена
Л. Крейчи
️️️️
Я. Копиц
53'
43'
Желтая карточка
Т. Мюллер
Желтая карточка
Т. Калас
35'
4'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вернер
Пас отдал
М. Озил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
22
Филип Новак
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
22
Томаш Соучек
ОП
8
Владимир Дарида
ЦП
13
Ян Копиц
ЦП
11
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
14
Юлиан Брандт
АП
10
Месут Озил
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Чехия
23
Томаш Коубек
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
0
Михал Люфтнер
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
9
Борек Докал
ЦП
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
7
Антонин Барак
АП
11
Ян Климент
ЦФ
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
15
Амин Юнес
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
3-3-3-1
1
Вацлик
6
Калас
22
Новак
17
Сухи
18
Боржил
22
Соучек
4
Гебре Селасси
14
Янкто
13
Копиц
8
Дарида
11
Крменчик
3-1-1-3-2
1
тер Стеген
4
Гинтер
5
Хуммельс
3
Хектор
6
Киммих
8
Кроос
14
Брандт
10
Озил
13
Штиндль
13
Мюллер
11
Вернер
14
Янкто
7
Жмрхаль
7
Жмрхаль
14
Янкто
13
Копиц
7
Крейчи
7
Крейчи
13
Копиц
11
Крменчик
11
Климент
11
Климент
11
Крменчик
13
Штиндль
7
Дракслер
7
Дракслер
13
Штиндль
14
Брандт
2
Рюдигер
2
Рюдигер
14
Брандт
11
Вернер
23
Джан
23
Джан
11
Вернер
Остались в запасе
Чехия
Германия
23
Томаш Коубек
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
0
Михал Люфтнер
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
9
Борек Докал
ЦП
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Антонин Барак
АП
Главный тренер
Карел Яролим
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
15
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Леон Горецка
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
15
Амин Юнес
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
23
Томаш Коубек
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
0
Михал Люфтнер
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
9
Борек Докал
ЦП
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Антонин Барак
АП
Остались в запасе
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
15
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Леон Горецка
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
15
Амин Юнес
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Чехия - Германия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Фортуна Арена
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